فرنسا.. مقتل مسلح هاجم أطفالا جنوب شرقي البلاد

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله: "هاجم الرجل الأطفال في محيط الروضة، ثم عاد ليهاجم الذين تدخلوا لتحييده".وأضاف المصدر أن القوات الأمنية استخدمت في البداية مسدسات الصعق الكهربائي لاحتواء المهاجم، لكنها اضطرت لاستخدام الأسلحة النارية بعد فشل تلك المحاولة.وقد حاول فريق الإسعاف إنقاذ حياة المهاجم بعد إصابته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه.ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن عن هوية المهاجم أو دوافع الهجوم، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ظروف الحادث بالكامل.