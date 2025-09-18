ترامب: سننهي الحرب في غزة والحرب الأوكرانية

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، أنه سينهي الحرب في والحرب الأوكرانية.

وقال في كلمة له من الطائرة الرئاسية، "سننهي الحروب مثل الحرب في والحرب الأوكرانية وسننسق مع بشأن ذلك".

وأضاف "إذا كنا بحاجة لفرض عقوبات على فسنفرضها"، مردفا "على التي تشتري نفطا أن تتوقف عن ذلك".

وأشار الى انه " ما كان ينبغي أن نتخلى عن إحدى أهم القواعد في العالم".

وبشأن تصريحات المرشح لمنصب عن اعتقال نتنياهو إذا زار المدينة، قال ترامب "تصريح غير مناسب".