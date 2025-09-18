ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها

قال الرئيس الأمريكي ، إن النائبة الديمقراطية سيئة للغاية يجب عزلها.







وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "يجب عزلها، ويجب أن يتم ذلك بسرعة".



والأربعاء، فشل الأمريكي في اتخاذ قرار بتوبيخ النائبة (الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا) بسبب تعليقاتها وإعادة النشر على بشأن وفاة كيرك.



وقدمت النائبة ميس (جمهورية من ساوث كارولينا) القرار بموجب قواعد خاصة يوم الاثنين، مما عجل بطرحه للتصويت في مجلس النواب. وأضاف ردا على سؤال أحد المراسلين: "إنها من الصومال أليس كذلك؟.. هؤلاء الناس القادمون من دول لا تملك شيئا يحاولون المجيء وإخبارنا كيف ندير بلادنا".

وكان كيرك البالغ من العمر 31 عاما، قد قتل بالرصاص، خلال فعالية في جامعة وادي يوتا، فيما اعتقل (FBI) المشتبه به روبنسون (22 عاما) في اليوم التالي.



