لأول مرة.. تحرك داخل مجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطين

ومن المستبعد إقرار هذا الإجراء الذي يقوده الديمقراطيون في المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 53 صوتا مقابل 47.وقال الرئيس الجمهوري الخميس إنه يختلف مع البريطاني بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، ولم ينضم أي جمهوري إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد.وقال الديمقراطي جيف ميركلي من ولاية أوريجون، الذي يقود هذه الجهود، في بيان "تقع على عاتق مسؤولية القيادة، وحان الآن وقت العمل".وأضاف ميركلي أن القرار يحث على اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب مع ضمان أمنها، ومن شأنه منح كلا الجانبين الأمل ويعزز آفاق السلام.وفي ، يوزع رو كانا من ولاية رسائل على أمل حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.وتعكس هذه التحركات تغيرا في أوساط المشرعين نحو الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة مع اقتراب الحرب من إكمال عامها الثاني.ومن بين المشرعين الآخرين المشاركين في تلك المساعي بمجلس الشيوخ الديمقراطيون كريس فان من ولاية ماريلاند وتيم كين من ولاية وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت وتينا سميث من ولاية وتامي بالدوين من ولاية ويسكونسن ومازي هيرونو من هاواي، بالإضافة إلى من ولاية فيرمونت، وهو مستقل يتوافق مع الحزب الديمقراطي.وأصبح أول سناتور أمريكي يصف الأحداث في غزة بأنها إبادة جماعية.وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. وقالت إسرائيل إن النتائج منحازة وتستند إلى أدلة لم يتم التحقق منها.وتستعد دول حليفة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية مع اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل.وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس الشهر الماضي أن 58 % من الأمريكيين يعتقدون أن على كل دولة في الاعتراف بفلسطين كدولة.