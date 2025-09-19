مجددا.. فيتو أمريكا يفشل قرار مجلس الامن بوقف الحرب على غزة

وفي نهاية أغسطس (آب)، أطلق الأعضاء المنتخبون (الـ10 غير الدائمين) في مناقشات في شأن مشروع القرار، رداً على إعلان رسمياً المجاعة في .ودعت نسخة أولى من النص إلى الإزالة الفورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات، لكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصممة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.أيدت النص 14 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، فيما استخدمت العضو الدائم فيه حق النقض. ودعا النص إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وإلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو (حزيران) عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها .وقبل التصويت أوضحت الدبلوماسية الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن أن هدف المحاولة المتجددة توجيه "رسالة مفادها بأن مجلس الأمن لا يتخلى عن مدنيين يموتون من الجوع، أو عن الرهائن، أو عن المطالبة بوقف إطلاق النار".وتابعت "هناك جيل قد نفقده، ليس فقط بسبب الحرب، ولكن أيضاً بسبب الجوع واليأس. هذا هو الوضع الإنساني الكارثي، هذا هو الإخفاق الإنساني والبشري الذي أجبرنا على التحرك اليوم".وكان الفيتو السابق أثار غضب الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بصورة متزايدة عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.