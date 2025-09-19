من جديد.. بدء انتاج سيارات لادا

وبدأ شحن السيارات المجمّعة محليا إلى شبكة وكلاء " "، وفقا لما ذكرته دائرة العلاقات العامة في مصنع سانت بطرسبرغ للسيارات.وقال للمصنع ميرونوف، "بدأنا في ايلول الجاري الإنتاج التسلسلي لسيارات LADA Iskra. وخلال فترة قصيرة قمنا بتحديث المعدات التكنولوجية، بما في ذلك الخط الإنتاجي الرئيسي، وبناء سلاسل لوجستية جديدة، إضافة إلى تدريب الكوادر الإنتاجية".وقد تم توقيع اتفاقية إنتاج سيارات Lada Iskra بين مصنع سانت بطرسبرغ للسيارات وشركة أفتوفاز الروسية على هامش سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025.وخلال هذه الفترة، أعاد المتخصصون ضبط المعدات وتحديثها جزئيا، إلى جانب تدريب الكوادر وضبط .ومن المخطط إنتاج ما يصل إلى 4000 سيارة من هذا الطراز في سانت بطرسبرغ حتى نهاية العام.وتصل حاليا إلى المصنع أطقم مجمّعة مسبقا للسيارة، تتضمن هيكلا مطليا، ونظام نقل حركة، ومحركا، ومكونات للمقصورة الداخلية، والشاسي، إلى جانب مئات الأجزاء الأخرى. وتحتوي المجموعة الواحدة على نحو 1000 وحدة تم تجميعها في شركة أفتوفاز بمدينة تولياتي.وتشمل العمليات الإنتاجية في الخط تركيب أنظمة عزل الصوت، ولوحة العدادات، وأحزمة الأمان، ونظام ESP (التحكم الإلكتروني بالثبات)، إضافة إلى تنجيد المقصورة وصندوق الأمتعة، والتجميع الإضافي للمحرك وأجهزة التعليق الأمامية، فضلًا عن تركيب ممتصات الصدمات والعجلات والقوالب.وأضافت دائرة العلاقات العامة في المصنع أن "السيارة المجمّعة بالكامل تنتقل بعد ذلك من خط الإنتاج إلى خط فحص الجودة قبل تسليمها للوكلاء".