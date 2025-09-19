للمرة الثالثة.. جويل تتعرض للسرقة في فرنسا (فيديو + صور)

وأكدت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تعرض منزلها للسرقة مرتين من قبل، الأمر الذي ضاعف من شعورها بالاستياء والقلق.وأشارت إلى أن الأضرار لم تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل امتدت لتشمل راحتها النفسية وإحساسها بالأمان داخل منزلها، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الفيديو المتداول.من ناحية أخرى أكدت تقارير متداولة أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على اللصوص، وأعادت المسروقات لجويل.الجدير بالذكر أن جويل كانت قد أكدت سابقاً أنها ستتخلى عن الفيلا الفرنسية التي تمتلكها، بعد تعرضها للسرقة مرتين، لأنها تشائمت منها بحسب تصريحها، إلا أنها عادت مؤخراً للنزول بها خلال العطلة الصيفية الحالية.