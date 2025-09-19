إيران تقدم مقترحا جديدا لتجنب إعادة فرض العقوبات.. هل تنجو؟

وكتب عراقجي على منصة إكس أن "تقدّم مقترحاً مبتكراً وعادلاً ومتوازناً يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين".وأشار إلى أن الاقتراح قدم الخميس لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بمجموعة الثلاث، بالإضافة إلىوأضاف عراقجي أن "هناك طريق للمضي قدماً، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل".وتأتي تعليقات عراقجي فيما من المقرر أن يصوت الجمعة على إعادة فرض العقوبات على بسبب برنامجها النووي.