بقوة 7.8 درجات.. زلزال عنيف يضرب روسيا

وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.واتجه مركز الانذار من التسونامي في والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.وكان قوي بلغت شدته 8.7 درجة ضرب في أقصى شرق ، في 30 تموز يوليو الماضي، مما أعقبه تسونامي ووصل ارتفاعه الأمواج إلى أربعة أمتار.