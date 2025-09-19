اليابان تؤكد لإسرائيل رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وخلال اتصال هاتفي أجري بين الوزيرين، وفق بيان صادر عن مكتب ساعر، أكد إيوايا أن لن تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية في جلسة المقبلة، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة.وخلال الاتصال، الذي جاء متابعة لمحادثة سابقة بين الطرفين قبل أسبوعين، استعرض ساعر الموقف الإسرائيلي من الضربة التي استهدفت قيادات حركة "حماس" في الأسبوع الماضي، كما ناقش العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة .ومن جانبها، لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد هذه الخطوة أو تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الوزيرين.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" الأسبوع الماضي أن دفعت اليابان عبر عدة قنوات دبلوماسية إلى التخلي عن الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما حث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، نظيره الياباني بشدة على الاعتراف بها.وقال إيوايا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان تجري "تقييما شاملا، بما في ذلك التوقيت والآليات المناسبة، لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".وردد كبير أمناء ، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، التصريح نفسه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، لكنه أعرب عن "إحساس خطير بالأزمة" بشأن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، قائلا إن "الأسس ذاتها لحل الدولتين قد تكون في طريقها إلى ".وحث إسرائيل على "اتخاذ خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة، بما في ذلك المجاعة، في أقرب وقت ممكن".وفي اجتماع للأمم المتحدة يوم الجمعة، كانت اليابان من بين 142 دولة صوتت لصالح إعلان يحدد "خطوات ملموسة، محددة زمنيا، ولا رجعة فيها" نحو "حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين".