الرئيس الصيني لترامب: لا تقيدوا التجارة العالمية بشكل أحادي

وقالت الرسمية " "، إن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان الصيني والأمريكي اليوم كان إيجابيا وبناء".ونقلت عن قوله لترامب إن "على الامتناع عن تقييد التجارة بشكل أحادي".ويشهد النزاع الجمركي بين والصين حاليا فترة توقف مؤقت، بعد أن اشتعل في أبريل عندما هدد كلا البلدين بفرض رسوم جمركية تزيد عن 100% على بضائع كل منهما الأخرى.ووقع في أغسطس أمرا تنفيذيا لاستمرار فترة التوقف المؤقت حتى 10 ، وأعلنت أيضا عن تمديدها.وهذا الاتصال الهاتفي هو الثاني بين الرئيسين منذ تنصيب ترامب في 20 يناير، والثالث منذ بداية العام إذ أجريا مكالمة هاتفية في 17 يناير.