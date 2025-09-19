مستشار السيد خامنئي: طرح آلية الزناد في مجلس الأمن مخالف للقانون

وقال ولايتي إن "آلية الزناد تطرح في بدون مراعاة الضوابط القانونية".وأضاف أن "العقوبات الأمريكية الحالية تفوق بأضعاف العقوبات في الاتفاق النووي".وفي وقت سابق اليوم، أخفق في إعادة فرض العقوبات الأممية على .