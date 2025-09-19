ماكرون: سأعترف بدولة فلسطين الاثنين المقبل في نيويورك

وقال في تصريحات صحفية: "أكدت مجددا للرئيس الفلسطيني على الاعتراف بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل في ".وأوضح ان "الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة للمنطقة".واضاف أن " جدّد تصميمه على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتجديد الحكم الفلسطيني ومواجهة تحديات تحقيق الاستقرار في المقبلة".وتابع: "الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين".