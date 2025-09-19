المركزية الأمريكية تعلن القضاء على مسؤول بارز في "داعش" بسوريا

وقالت القبادة في بيان: "نفذت قوات غارة في أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم كان يشكل تهديدا مباشرا للأراضي الأمريكية".وأضاف البيان: "كان عمر يشكل تهديدا مباشرا لأمريكا وكان يسعى بنشاط لمهاجمة ، ومقتله يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تهدد الأمريكيين وشركائنا".وقال الأمريكية : "لن نتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتنا أو حلفائنا وشركائنا في الخارج".كما أشاد بجهود "المقاتلين وكل من دعمهم خلال هذه المهمة".