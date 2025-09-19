مفاوضات أمريكية مع طالبان حول قاعدة عسكرية قريبة من الصين

وأضافت المصادر للصحيفة: "يجري مسؤولو محادثات مع بشأن استئناف وجود عسكري أمريكي محدود في في كنقطة انطلاق لعمليات مكافحة الإرهاب".وكان قد صرح للصحفيين خلال زيارته إلى بأنه يرغب في استعادة قاعدة "باغرام" في أفغانستان، موضحا أن من أسباب ذلك كونها تقع "على بعد ساعة بالسيارة من المكان الذي تصنع فيه أسلحتها النووية".هذا ورفضت افغانستان في وقت سابق، تصريحات ترامب حول رغبته في استعادة قاعدة "باغرام" الجوية على أراضيها.