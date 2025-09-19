ادراج "حركة عبدة الشيطان" على قائمة الإرهاب والتطرف

وكانت في وفي استجابة لطلب من الروسية قد وافقت بتاريخ 23 يوليو الماضي على طلب اعتبار ما يسمى بـ"الحركة الدولية لعبدة " تنظيما نازيا جديدا، ومنع أنشطتها في الأراضي الروسية.وأكدت النيابة أن هذه "الحركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمظاهر القومية والنازية الجديدة".كما أوضحت أن الحركة تقوم على أيديولوجية متطرفة، وعلى الكراهية والعداء تجاه الأديان السماوية ويقوم أعضاؤها بالدعوة علنا إلى تدمير وتدنيس الكنائس الأرثوذكسية، وممارسة طقوس السحر الأسود والقتل، كما يستخدمون رموزا وشارات موحدة، وتستند أسسهم الفكرية إلى منشورات عنصرية متطرفة.جدير بالذكر أن بطريرك وسائر روسيا قد تطرق في حديثه إلى "الحركة الدولية لأتباع الشيطان" للمرة الأولى في يناير 2025، وطالب بفرض حظر قانوني على عبادة الشيطان في روسيا.وأكد أن أتباع الشيطان "يدوسون على قيم الروس التي يدافع عنها المقاتلون في منطقة العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.