على الخطى فرنسا.. البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الأحد المقبل

ووفقا لبيان نشر على موقع الإلكتروني، سيُعلن الاعتراف الرسمي يوم الأحد المقبل 21 سبتمبر.وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لإعلان وزير الخارجية ، رانجيل في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أشار إلى عدم وجود عوائق أمام دعم المطالب الفلسطينية بعد التشاور مع جميع الأحزاب البرلمانية في البلاد.ويرتبط توقيت الاعتراف البرتغالي بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى، تقوده والمملكة العربية ، يوم الاثنين المقبل في على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وفتح خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين.وفي تطور متصل، أعلن قصر الإليزيه في يوم الجمعة، أن عشر دول قد قررت المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المزمع عقده يوم الاثنين.ونقلت وسائل الإعلام عن مستشار تسمية تلك الدول، والتي تشمل: فرنسا، ، ، ، كندا، ، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، وسان مارينو.وبهذه الخطوات، تُظهر مجموعة من والدول الغربية الأخرى تحولا دبلوماسيا ملحوظا في دعمها للاعتراف بدولة فلسطين، متجاوزة المعارضة الأمريكية التقليدية للمبادرات الفردية قبل التوصل إلى اتفاقية سلام شاملة.