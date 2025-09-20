منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار

وتم نشر الكلاب البوليسية لتفتيش المنزل والمناطق المحيطة به وإخلائها.وأكد المسؤولون أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي عبوة ناسفة، مشيرين إلى أن التحقيق ما زال متواصلاً في ظل غياب تفاصيل إضافية حول هوية مطلق التهديد أو مدى مصداقيته.ويأتي هذا التطور بينما يواجه كينيدي انتقادات واسعة من الحزبين خلال الأسابيع الأخيرة بعد إجرائه تغييرات كبيرة في .فقد أقال الخاصة باللقاحات بكاملها وعين أعضاء جددا صوتوا لصالح إلغاء اللقاح المشترك MMRV للأطفال الصغار، وتقليص توصيات التطعيم الشامل ضد والتهاب الكبد الوبائي B.وأدلت المديرة السابقة للمراكز سوزان موناريز بشهادتها مؤكدة أنها أقيلت بسبب رفضها الرضوخ لضغوط سياسية لتمرير أجندة كينيدي.بينما حذر خبراء العامة من أن هذه التغييرات قد تهدد الثقة في برامج تطعيم الأطفال وتزيد من احتمالات تفشي الأمراض.في المقابل، يؤكد كينيدي أن قراراته تهدف إلى معالجة تضارب المصالح وإعادة بناء ثقة الجمهور.