سيوف وسكاكين.. معركة دموية أمام "محل كباب"

سيوف، وسكاكين، وهراوات معدنية.. رجال ملطخون بالدماء يتبادلون الضرب في وضح النهار، وسط ذهول المارة وصراخ الأطفال.الواقعة، التي وُصفت بـ"المرعبة"، اندلعت بين عائلتين متناحرتين، في معركة دامية خلفت أربعة مصابين، وأغلقت شارع "كوميرشال رود" لثلاث ساعات كاملة.والقت الشرطة القبض على سبعة متهمين، تتراوح أعمارهم بين 17 و52 عاما، جميعهم من مدينـة ، بعضهم مثّل أمام المحكمة وذراعه مضمّدة من آثار المعركة.وأثارت القضية الرأي العام البريطاني، خاصة أن موقع الحادث لا يبعد كثيرا عن الرئيس في المدينة.والمتهمون، جميعهم من عائلتين، اعترفوا بالمشاركة في العنف، والمحكمة قررت حبس البالغين، والإفراج عن قاصر بكفالة.