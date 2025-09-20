ترامب يفرض رسوما جديدة على هذه الفئة من التأشيرات

وتستهدف تأشيرات "إتش- 1 بي" جلب أفضل وألمع الأجانب للوظائف التي تتطلب مهارات عالية تجد شركات التكنولوجيا صعوبة في ملئها بالمواطنين الأميركيين المؤهلين والمقيمين الدائمين.وبدلا من ذلك، تحوّل البرنامج إلى وسيلة لقدوم عمال أجانب غالبا ما يكونون على استعداد للعمل مقابل أقل من 60 ألف دولار سنويا.وهذا أقل كثيرا من مبلغ الـ100 ألف دولار أو أكثر من الرواتب التي تدفع عادة للعاملين في مجال التكنولوجيا في .وأكد أن صناعة التكنولوجيا لن تعارض هذه الخطوة قائلا: "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية".الجدير بالذكر أن السيدة الأولى ، واسمها الأصلي ميلانيا كناوس، قد حصلت على تأشيرة عمل "إتش-1 بي" في تشرين الاول 1996 للعمل كعارضة أزياء، علما أنها كانت قد ولدت في .