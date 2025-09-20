هجوم إلكتروني يستهدف عدة مطارات في أوروبا يتسبب بإلغاء وتأجيل رحلات

وأقرت الإدارة بأن الحادث سيؤثر حتما على جدول الرحلات، وسيؤدي إلى تأخيرها، بل وحتى إلغائها.وأعلن المطار على موقعه الإلكتروني أن "مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات تعرّض لهجوم مساء الجمعة". ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على عمليات الطيران، حيث تأثرت عدة مطارات أوروبية.وأعلنت أن تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات يدويا فقط هو المتاح حاليا بسبب الهجوم. ويسعى مزود الخدمة إلى حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. وستسجل تأخيرات وإلغاءات للرحلات. وتابع البيان: "على المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران قبل وصولهم، وإتاحة وقت كاف في المطار".وأعلن أنه قد تكون هناك تأخيرات، لكنه ذكر فقط أن مزودا خارجيا لأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات لعدة شركات طيران واجه مشكلة فنية. ويجري العمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.ولم يتضح بعد أي مطارات أخرى تأثرت. ولم يبلغ مطارا زيورخ وبازل عن أي قيود حتى الآن.