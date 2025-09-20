رسميا.. البرتغال تعترف بدولة فلسطين الأحد المقبل

– دوليات



أعلنت ، أن ستعترف رسميا يوم غد الأحد بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.







وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو/تموز أنها تخطط للقيام بهذه الخطوة بالنظر إلى ما وصفته بـ"التطور المقلق جدا للنزاع"، فضلا عن الأزمة الإنسانية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية.



10 دول تعترف بفلسطين

وكان قد قال إنه سيعترف بدولة فلسطين يوم الاثنين في .



وأضاف ماكرون في منشور على منصة إكس، أن الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين.



ومن جهته، أكد مستشار للرئيس ماكرون أن "10 دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وسيلقي ماكرون كلمة يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو "وفق آخر المعطيات المتوافرة في حوزتنا"، بحسب ما قال المصدر الفرنسي.



وأثار اعتزام فرنسا وغيرها الاعتراف بدولة فلسطينية في ظل الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تنديدا شديدا من قِبل التي ترى في هذه الخطوة "مكافأة" لحماس على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، قال الرئيس الفرنسي إن بناء المستوطنات بالضفة دليل على أن الهدف ليس تفكيك حركة حماس، بل القضاء على حل الدولتين.



وأضاف في نفس المقابلة أنه إذا استمرت العملية العسكرية في مدينة غزة بقرار حكومي، فيجب أن يناقش فرض عقوبات على إسرائيل.



وأكد ماكرون أن عمليات غزة خلّفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى لدرجة تدمر صورة إسرائيل ومصداقيتها، مشيرا إلى أنه يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، وهذا أفضل سبيل لعزل حماس، حسب قوله.