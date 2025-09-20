نشر فيديوهات تشيد بقتل طلبة مدرسة!.. النمسا تحكم بسجن لاجئ عراقي

الراوي قال في تدوينة، إنه "حُكم بالسجن لمدة 14 شهراً، على لاجئ من يبلغ من العمر 55 عاماً، 10 سنوات منهم مع وقف التنفيذ، وذلك بعد أن نشر مقطعي فيديو يؤيد فيهما عملية القتل في مدرسة في مدينة كراتس، نفّذها طالب سابق بعمر 21 عاماً، وراح ضحيتها 9 طلبة ومدرّسة".وأضاف الراوي، أن "العراقي الذي يعتبر مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى فرحته وتأييده لما حصل وشماتته؛ لأنه حسب قوله تم عرقلة تغيير اسمه وعرقلة زيارة أخيه. الفيديو حصل على 162000 مشاهدة و6200 إعجاب، و400 تعليق".وختم الراوي تدوينته بالقول: "ليتعظ الذين يعتقدون أن منصات التواصل الاجتماعي هي منبر يعبرون فيه عن حرقة قلبهم، ويحرضون ويشجعون فيه على الأعمال الإجرامية".