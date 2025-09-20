نشر فيديوهات تشيد بقتل طلبة مدرسة!.. النمسا تحكم بسجن لاجئ عراقي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541233-638939499079103394.jpg
نشر فيديوهات تشيد بقتل طلبة مدرسة!.. النمسا تحكم بسجن لاجئ عراقي
دوليات
2025-09-20 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
405 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشف
عضو البرلمان
النمساوي عراقي الأصل
عمر الراوي
، عن الحكم على لاجئ عراقي في
النمسا
، على خلفية تأييده على مواقع التواصل الاجتماعي، لعملية قتل طلبة في مدرسة بمدينة كراتس.
الراوي قال في تدوينة، إنه "حُكم بالسجن لمدة 14 شهراً، على لاجئ من
العراق
يبلغ من العمر 55 عاماً، 10 سنوات منهم مع وقف التنفيذ، وذلك بعد أن نشر مقطعي فيديو يؤيد فيهما عملية القتل في مدرسة في مدينة كراتس، نفّذها طالب سابق بعمر 21 عاماً، وراح ضحيتها 9 طلبة ومدرّسة".
وأضاف الراوي، أن "العراقي الذي يعتبر مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى فرحته وتأييده لما حصل وشماتته؛ لأنه حسب قوله تم عرقلة تغيير اسمه وعرقلة زيارة أخيه. الفيديو حصل على 162000 مشاهدة و6200 إعجاب، و400 تعليق".
وختم الراوي تدوينته بالقول: "ليتعظ الذين يعتقدون أن منصات التواصل الاجتماعي هي منبر يعبرون فيه عن حرقة قلبهم، ويحرضون ويشجعون فيه على الأعمال الإجرامية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القضاء يحكم بالإعدام والسجن 10 سنوات بحق قتلة طالب كلية الشرطة في الديوانية
03:38 | 2025-08-24
جنايات الكرخ تحكم بالسجن المؤبد على مدان بـ "المثيل امفيتامين"
02:09 | 2025-08-21
السجن 6 سنوات لمدير مدرسة ابتز طالبات لأغراض غير أخلاقية
06:24 | 2025-06-24
المباشرة بتوزيع الكتب بين طلبة المدارس الابتدائية والثانوية
04:22 | 2025-09-11
نشر فيديوهات تشيد بقتل طلبة مدرسة!
النمسا تحكم بسجن لاجئ عراقي
السومرية نيوز
عضو البرلمان
سومرية نيوز
عمر الراوي
السومرية
العراق
النمسا
التنف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
41.55%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
22.17%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
محليات
18.16%
09:37 | 2025-09-19
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
09:37 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
محليات
18.12%
01:24 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
01:24 | 2025-09-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
اخترنا لك
شاهد.. واشنطن تعيد فتح السفارة السورية بعد 11 عامًا
06:02 | 2025-09-20
"جبل الشيخ" مركز رقابة إسرائيلي على العراق
05:50 | 2025-09-20
بيان "غاضب" من عائلة موسى الصدر ضد وزير العدل اللبناني.. ما القصة؟
05:43 | 2025-09-20
أمريكا تعلق مبيعات الأسلحة لبعض الدول الأوروبية
05:40 | 2025-09-20
لهذا السبب.. تعطل عدد من مطارات أوروبا
05:35 | 2025-09-20
صحيفة بريطانية: إيران تخطط للبدء في زراعة الأفيون
04:07 | 2025-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.