لهذا السبب.. تعطل عدد من مطارات أوروبا

و أثّر الهجوم الالكتروني على برمجيات تزوّدتها بها شركة كولينز أيروسبايس، بحسب ما أفادت الشركة وكالة "فرانس برس".وقالت الشركة: "أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في عدّة مطارات".وأضافت أنّ "التأثير يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة".