أمريكا تعلق مبيعات الأسلحة لبعض الدول الأوروبية

وأفادت التقارير بأن الأميركية (البنتاغون) تخلّت فجأة عن صفقة بيع أنظمة إلى كانت قيد البحث منذ أسابيع، وذلك بعدما أبدى مدير السياسات في البنتاغون، إلبريدج كولبي، معارضته لهذه المبيعات. ونقلت مجلة أتلانتيك عن مسؤولَين في قولهما إن كولبي لا يؤمن "بقيمة بعض المبيعات العسكرية الخارجية"، معتبرًا أن ندرة هذه الأنظمة تفرض الاحتفاظ بها للاستخدام الأميركي أولًا.وأشار مسؤولون حاليون وسابقون إلى أن البنتاغون رصد نقصًا في بعض أنظمة التسليح، وبدأ اتخاذ خطوات عملية لوقف الطلبات الأوروبية الجديدة، وسط غموض حول مدة استمرار القرار والأنظمة المشمولة به.ووفق أتلانتيك، فإن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى توتر جديد مع الحلفاء الأوروبيين، فضلًا عن خسارة محتملة لمليارات الدولارات من العائدات العامة والخاصة، وتقليص الوظائف في قطاع الدفاع، وإبطاء وتيرة الإنتاج والأبحاث.وفي تموز الماضي، كان موقع بوليتيكو قد كشف أن علّقت تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات والذخائر الموجهة بدقة إلى أوكرانيا، أيضًا بسبب استنفاد المخزونات، في قرار اتخذه كولبي مباشر