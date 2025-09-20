بيان "غاضب" من عائلة موسى الصدر ضد وزير العدل اللبناني.. ما القصة؟

وقال وكيل العائلة، المحامي شادي حسين، في بيانٍ ردّاً على تصريح نصّار بشأن الموقوف : "نضع هذا التصريح برسم والسلطة التنفيذية برمّتها، إذ إنّ كلام من يُفترض به حماية العدل يطيح بمبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات".واعتبر البيان أنّ كلام وزير العدل "يمثّل ضغطاً مفضوحاً وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي "، مضيفاً: "للحديث تتمّة".وكان نصّار قد قال، في حديثٍ تلفزيوني أمس: "ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال ".يُذكر أنّ هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق ، اعتُقل في كانون الأول 2015 بناءً على اتهامات تتعلّق بحجب معلومات عن اختفاء الإمام عام 1978 في ليبيا.