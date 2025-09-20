معلومات جديدة عن زيارة شويغو للعراق.. الأسلحة تصدرت جدول اعماله

ووفقا للتقرير الذي نشرته وسائل إعلامية روسية فأن بيع أنظمة الدفاع الجوي الروسية لبغداد كان على جدول أعمال زيارة سكرتير الروسي إلى .ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون عراقيون عقب المحادثات.وخلال اتصالاته مع السلطات العراقية، أكد شويغو استعداد لتزويد العراقيين "بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الصنع".ويرى سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الأزمة في الشرق الأوسط تُعدّ أحد العوامل الدافعة للتعاون الأمني بين البلدين.فيما قال الخبير في " ، يسعى إلى بناء علاقات مع كل من ودول والعالم"، مشيرا الى ان "لدى فرصة جيدة لترسيخ حضورها في المشاريع الاقتصادية في البلاد.، قد لا تكون هذه المشاريع مربحة بما يكفي نظرًا لعدم تبنيها من قِبَل اللاعبين الغربيين، لكن هذه العلاقات أكثر فائدة من الزيارات السياسية العلنية في كثير من الأحيان".