حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن

وتظهر الصورة 47 رهينة. وعلّقت عليها حماس بالقول: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير؛ صورة وداعية إبان بدء العملية في ".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرّضت لقصف مكثّف منذ بدء هجومه البري فيها الثلاثاء.وتعدّ مدينة غزة كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان لا سيما بعد أن فيها عدد كبير من النازحين بعد تدمير بلداتهم في الشمال.وكانت قدّرت في أغسطس عدد سكانها ومحيطها بأكثر من مليون نسمة.والجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 480 ألفا نزحوا من مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة.