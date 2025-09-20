ضبط بقايا جثة في حقيبة مسافر داخل مطار أمريكي

وقد وقع الاكتشاف بعد أن أعلن أحد المسافرين أنه يحمل 10 سيجار فقط، ليتبين لاحقا أنه يخفي حقيبة تضم الرفات. وقال مدير العمليات الحقلية في ، سي. ، إن مختصي الزراعة أوقفوا أمتعة الراكب بسبب وجود نباتات محظورة وسيجار غير مصرح به، إلا أن عملية التفتيش كشفت عن العظام.وأبلغ المسافر الضباط أن الرفات مخصص للاستخدام في طقوس دينية. وقد أظهرت صور نشرتها السلطات جمجمة وفقرات ملفوفة بورق الألمنيوم، بينما ظهر الضباط وهم يرتدون قفازات ويفتشون الحقائب، حيث وضعت المضبوطات في أكياس مخصصة للأدلة. وأكدت الجمارك أن العظام تشكل خطرا صحيا كبيرا وقد جرى إتلافها.وقال مارتيل إن الحادثة تبرز الطبيعة غير المتوقعة لعمليات التفتيش في السفر الدولي، مضيفا في منشور على منصة "إكس": "في الجمارك لا نعلم ما قد تحتويه الأمتعة، لكن على المهربين أن يعرفوا أننا دائما سنجد ما يثير الشبهة".ولم تكشف السلطات عن أي تفاصيل إضافية بشأن جنسية المسافر أو ما إذا كان سيواجه اتهامات.ومن جهتها، شددت على أن إدخال رفات بشري إلى يتطلب وثائق محددة، تختلف باختلاف ما إذا كان الرفات محنطا أو محروقا أو في حال وفاة الشخص بسبب مرض معد. ففي معظم الحالات، يجب أن ترافق شهادة وفاة توضح سبب الوفاة، إلى جانب تصاريح رسمية للتصدير والاستيراد.وحين يتوفى أو مقيم دائم خارج البلاد، يطلب من أقربائه إخطار ، التي توفر مساعدة قنصلية على مدار الساعة، تشمل استخراج الشهادات والتصاريح المطلوبة وتنسيق النقل مع شركات الطيران والسلطات المحلية.وتنص القوانين الفيدرالية على أن ينقل الرفات غير المحروق في حاويات محكمة الإغلاق لمنع انتشار مسببات الأمراض المحتملة. وحتى عندما لا يذكر مرض معد كسبب للوفاة، تحذر وكالات العامة من أن الدم والسوائل الجسدية قد تشكل خطرًا على المتعاملين معها.كما توضح مراكز السيطرة على الأمراض أن الرفات المحروق والأجساد المحنطة والعظام الجافة عادة ما يسمح باستيرادها دون تصريح، إلا أن رفات من توفوا بسبب أمراض معدية، إذا لم تُحرق أو تُحنط، تخضع لإجراءات صارمة وقد تتطلب تصريح استيراد خاص قبل إدخالها إلى البلاد.