الولايات المتحدة تمهل السوريين شهرين للمغادرة وتتوعد بالترحيل القسري

وقالت تريشيا ماكلوغلين، نائبة وزير الأمن الداخلي، في بيان صجفي إنّ الظروف في "لم تعُد تمنع مواطنيها من العودة"، معتبرة أن استمرار إقامتهم في "يتعارض مع المصالح الوطنية"، على حد وصفها.وأضافت ماكلوغلين أن السوريين المشمولين بالقرار لديهم مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد، مع تقديم تذكرة طيران مجانية، ومبلغ ألف دولار لكل من يتقدم بطلب العودة، إضافة إلى إمكانية النظر في منحهم فرصة للهجرة القانونية مستقبلاً.وحذّرت مِن أنّ مَن يتخلف عن المغادرة بعد انقضاء المهلة سيُعتقل ويُرحّل قسراً، مع تأكيد حرمانه من العودة إلى الولايات المتحدة لاحقاً.