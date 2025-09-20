تحذير من الأمم المتحدة يخص الاحترار العالمي

وأبدى غوتيريش مخاوفه من أن تخفق الخطط الجديدة المتوقعة من الثلاثين (COP30) في تحقيقه.وكان من المتوقع في البداية تحقيق أهداف المناخ لعام 2035 للدول الموقعة على اتفاقية ، والمعروفة أيضًا باسم المساهمات المحددة وطنيًا، قبل أشهر. لكن الشكوك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والصراعات التجارية أبطأت العملية.وقبل أقل من شهرين من انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في ، يُسجَّل بطء في الإعلان عن الخطط الجديدة من عشرات الدول والتكتلات، لا سيما خطط والاتحاد الأوروبي، وهما قوتان تُعتبران محوريتين في مستقبل الدبلوماسية المناخية.وتأمل أن تشكل قمة المناخ التي يُشارك في رئاستها والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو الأربعاء في ، فرصة لإعطاء زخم جديد.قال غوتيريش في مقابلة مع : "إننا بحاجة ماسة إلى أن تصل الدول ... مع خطط للتحرك المناخي في توافق تام مع هدف 1.5 درجة مئوية، تشمل اقتصاداتها بأكملها ومجمل انبعاثاتها من الغازات ذات مفعول الدفيئة".وأضاف: "وأنا قلق من أنه في ختام هذه الجهود، سننتهي بسلسلة من المساهمات المحددة وطنيًا لا تكون بمستوى هذا الهدف".وتابع الأمين العام قائلًا: "أعتقد أن هذا الهدف على وشك ، وهذا سبب إضافي في هذه اللحظة بالذات لممارسة كل الضغوط الممكنة للحصول على مساهمات محددة وطنيًا مقبولة".ولفت غوتيريش إلى أن "هذا الأمر لا يدعو للذعر"، ولكن إذا لم تُلبِّ هذه المساهمات الاحتياجات، فيجب علينا "ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط لتصحيحها في أسرع وقت ممكن".يُعد احتواء الاحترار عند درجة مئوية ونصف درجة مقارنةً بفترة ما قبل (1850-1900) الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس لعام 2015.لكن الكثير من علماء المناخ يجمعون على أن هذه العتبة ستُبلَغ على الأرجح قبل نهاية هذا العقد، مع استمرار الكوكب في استهلاك المزيد من النفط والغاز والفحم. ووفقًا لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي، فإن احترار المناخ اليوم أعلى بمتوسط 1.4 درجة مئوية من تلك المعدلات.ووفقًا للأمم المتحدة، كان عام 2024 العام الأكثر حرارة على الإطلاق، في ختام "عقد استثنائي من درجات الحرارة القياسية".