عابر للقارات.. برلماني إيراني يعلن إجراء طهران اختبارا ناجحا لصاروخ متطور

وقال : "قبل یومین اختبرنا أحد أكثر صواريخ البلاد تطورا، الذي لم يجرب من قبل، وكان الاختبار ناجحا".وأضاف: "بمعنى آخر، في هذه الظروف أجرينا اختبارا أمنيا لصاروخ عابر للقارات".وتابع: "لم نوقف التخصيب حتى الآن. ويجب ألا نحول نقاط قوتنا إلى نقاط ضعف". وأردف: "تعرضنا للقصف، وقصفت منشآتنا النووية، ولكننا لم نوقف التخصيب، ولم نزود العدو باليورانيوم".كما أجرت القوات المسلحة الإيرانية الشهر الماضي، اختبارات على عدد من الصواريخ ضمن مناورات "الاقتدار المستدام 1404".ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن الفرقاطة الصاروخية "جناوه" والمدمرة "سبلان" قامتا بإطلاق صواريخ الكروز "نصير" و"قدير"، إلى جانب إطلاق صاروخ "قادر" الساحلي المضاد للسفن من منظومة "ولاية 2"، حيث أصابت جميعها الهدف السطحي المحدد في البحر بدقة عالية وأدت إلى تدميره.وصرح النائب الإيراني بروجردي مطلع الشهر الجاري بأن أصبحت من القوى الصاروخية الكبرى في العالم، وأنها ستحقق إنجازات كبرى في مجال الدفاع الجوي أيضا. مشيرا إلى أنه "رغم التعتيم الإعلامي الواسع من قبل الكيان الصهيوني، كانت القوة الصاروخية الإيرانية هي القوة المتفوقة، وهذا ما اضطرهم في اليوم الثاني عشر من المعركة إلى طلب المساعدة من لإنهاء الحرب، وهذا يعد فخرا وطنيا لنا".