باكستان تمدد حظر مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية

وكانت الحكومة قد أعلنت في الشهر الماضي تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات لشهر إضافي حتى الخامس والعشرين من سبتمبر، استنادا إلى إشعار الطيارين (NOTAM) الصادر في الثاني والعشرين من أغسطس.وقد اتهمت نيودلهي، إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم الدموي الذي وقع في أبريل بمنطقة باهالجام في كشمير. بينما نفت باكستان تلك الاتهامات بشدة وطالبت بتحقيق محايد.ومع تصاعد التوتر وتحوله إلى مواجهة عسكرية بين البلدين النوويين، تدخلت للوساطة، ما أدى إلى اتفاق الطرفين على وقف لإطلاق النار.وفي الرابع والعشرين من نيسان، أعلن كبار قادة الجيش الباكستاني سلسلة من الإجراءات، من بينها إغلاق المجال الجوي بشكل فوري أمام جميع الطائرات المملوكة أو المشغلة من قبل الهند، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وذلك ردا على الإجراءات العدائية التي اتخذتها نيودلهي.وأكد المتحدث باسم ، خان، لموقع Dawn أن قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الهندية قد تم تمديده حتى الرابع والعشرين من أكتوبر.كما أظهرت نسخة من إشعار الطيارين (NOTAM)، أن الإغلاق سيبقى ساريا.وجاء في بيان المتحدث باسم الهيئة: "سيظل المجال الجوي الباكستاني مغلقاً أمام الطائرات المسجلة في الهند. وينطبق هذا القرار على جميع الطائرات المملوكة أو المشغلة أو المستأجرة من قبل شركات الطيران الهندية أو مشغليها، ويشمل أيضاً الرحلات العسكرية".وأضافت الهيئة أن "الحظر سيبدأ من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت باكستان (PKT) في التاسع عشر من سبتمبر 2025، وسينتهي في الساعة الرابعة وتسع وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت باكستان في الرابع والعشرين من أكتوبر 2025، علماً أن توقيت الانتهاء تقريبي. وسيطبق الحظر من مستوى سطح الأرض وحتى ارتفاع غير محدود".وكان البلدان قد أغلقت مجالهما الجوي عدة مرات خلال المواجهات التي اندلعت الشهر الماضي. فيما أعادت باكستان فتح مجالها الجوي لجميع الرحلات في العاشر من مايو، عقب إعلان وقف إطلاق النار.