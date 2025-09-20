غارة إسرائيلية تخلف قتيلاً بمنطقة الخردلي جنوب لبنان

وذكرت الوسائل، أن "الغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت سيارة مدنية على طريق النبطية - مرجعيون في منطقة الخردلي".ونشر مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وثقت سيارة تلتهمها النيران في منطقة الخردلي.ويأتي الاستهداف في ظل استمرار التوترات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي.وأعلن أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 2024، فاق 4500 خرق.والجمعة، حذرت قوات في "اليونيفيل" من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الهش.