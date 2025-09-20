Alsumaria Tv
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
المزيد
رئيس البرلمان الأمريكي: سنواجه كارثة مطلع الشهر المقبل

دوليات

2025-09-20 | 12:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس البرلمان الأمريكي: سنواجه كارثة مطلع الشهر المقبل
221 شوهد

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة ستواجه كارثة في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية مطلع تشرين الأول المقبل.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عقب قرار مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون التمويل المؤقت: "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون كارثة للبلاد".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان من المفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر المقبل.
وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج التصويت قائلا إنه لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.
يُذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة تبدأ في 1 تشرين الأول. وإذا لم يعتمد الكونغرس قرارا مؤقتا على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
13:46 | 2025-09-20
"هجوم إلكتروني" يتسبب بإلغاء نصف رحلات مطار أوروبي
13:24 | 2025-09-20
روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بالمسيرات
12:46 | 2025-09-20
غارة إسرائيلية تخلف قتيلاً بمنطقة الخردلي جنوب لبنان
10:55 | 2025-09-20
رجل يقتل مؤثرة رفضت الارتباط به.. بطريقة وحشية
10:28 | 2025-09-20
باكستان تمدد حظر مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية
10:13 | 2025-09-20

