رئيس البرلمان الأمريكي: سنواجه كارثة مطلع الشهر المقبل

وقال في مقابلة مع قناة " نيوز"، عقب قرار رفض التمويل المؤقت: "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون للبلاد".وكان قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان من المفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 المقبل.وعلق الرئيس الأمريكي على نتائج التصويت قائلا إنه لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.يُذكر أن السنة المالية الجديدة في تبدأ في 1 تشرين الأول. وإذا لم يعتمد قرارا مؤقتا على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.