موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541293-638939834326487527.jpg
رئيس البرلمان الأمريكي: سنواجه كارثة مطلع الشهر المقبل
دوليات
2025-09-20 | 12:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
221 شوهد
صرح رئيس
مجلس النواب
الأمريكي
مايك جونسون
، اليوم السبت، بأن
الولايات المتحدة
ستواجه
كارثة
في حال توقف عمل
الحكومة الفيدرالية
مطلع تشرين الأول المقبل.
وقال
جونسون
في مقابلة مع قناة "
فوكس
نيوز"، عقب قرار
مجلس الشيوخ
رفض
مشروع قانون
التمويل المؤقت: "يبدو أنهم (الديمقراطيون) يخططون لإيقاف عمل الحكومة. الإغلاق سيكون
كارثة
للبلاد".
وكان
مجلس الشيوخ الأمريكي
قد رفض في وقت سابق مشروع قانون للميزانية المؤقتة، كان من المفترض أن يضمن تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21
نوفمبر
المقبل.
وعلق الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
على نتائج التصويت قائلا إنه لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي، لكنه أضاف أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات مع الديمقراطيين.
يُذكر أن السنة المالية الجديدة في
الولايات المتحدة
تبدأ في 1 تشرين الأول. وإذا لم يعتمد
الكونغرس
قرارا مؤقتا على الأقل، فإن المؤسسات الفيدرالية قد تضطر إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الولايات المتحدة
كارثة
مجلس الشيوخ الأمريكي
الحكومة الفيدرالية
رئيس البرلمان
دونالد ترامب
مجلس النواب
مجلس الشيوخ
مايك جونسون
