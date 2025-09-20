روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بالمسيرات

وجاء في بيان الوزارة أنه "في 20 سبتمبر، خلال الفترة من الساعة 12:00 ظهرا إلى الساعة 05:00 مساء حسب توقيت ، تم تدمير خمس طائرات بدون أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي واثنتان فوق أراضي منطقة كورسك".وتواصل قوات استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق بروسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها .