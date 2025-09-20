"هجوم سيبراني".. يتسبب بإلغاء الرحلات في مطارات أوروبية

وأوضحت المنظمة وفق وكالة DPA الألمانية، أن المشاكل ظهرت في مطارات وبروكسل ودبلن ولندن، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا توجد أي قيود على داخل أوروبا.وتسببت هذه المشكلات في تأخير وازدحام كبير في صفوف الركاب. وفي بعض الحالات، مثل ، اضطر الموظفون إلى تسجيل الركاب يدويا.وبحسب بيانات "يوروكونترول"، فقد طلب إلغاء نصف جميع الرحلات المقررة حتى صباح 22 سبتمبر، أما فأفاد بأن العواقب كانت طفيفة نسبيا، ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن المشكلات طالت أيضا مطار الإيرلندي.وفي وقت سابق واجه مطار برلين- الدولي صعوبات تقنية بسبب هجوم سيبراني استهدف أنظمة تسجيل وصعود الركاب التابعة لمزود الخدمات الأوروبي نفسه.وفي مساء 19 سبتمبر، شن قراصنة هجوما على المزود، ما مطار برلين على قطع الاتصال بالأنظمة ذات الصلة، ويستخدم هذا المزود في مطارات عدة بجميع أنحاء أوروبا.