موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل

أفاد موقع "إكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة بأن طالبت بتقديم اعتذار علني عن غارتها التي استهدفت العاصمة قبل أن تستأنف دورها في الوساطة بشأن اتفاق السلام في .





واتهم الإسرائيلي قطر بإيواء "إرهابيين"، وصرح بأن قد تنفذ ضربات أخرى في المستقبل. جاء ذلك بعدما انسحبت من دور الوساطة عقب الضربة الإسرائيلية، وتعتقد أنه من دون وساطة قطر سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.