إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وقال المجلس في بيان بث عبر التلفزيون إن التصويت في ، بمبادرة من والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي يلحظ عودة فعلية إلى العقوبات الدولية في 28 سبتمبر، "سيلحق ضررا خطيرا بالتعاون مع الوكالة".وجاء في البيان: "على الرغم من تعاون مع الوكالة الدولية وتقديم مقترحات ملموسة لتسوية القضايا العالقة، فإن المواقف الأوروبية الأخيرة عمّقت فجوة الثقة، وأدت عمليًا إلى تعطيل مسار التعاون مع الوكالة".وفي ضوء التطورات الراهنة، كلف المجلس بمواصلة المشاورات الدبلوماسية بما ينسجم مع قرارات المجلس وبما يخدم المصالح الوطنية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على موقف متماسك في مواجهة الضغوط الدولية.وتعهد الرئيس الإيراني اليوم السبت، بأن تتغلب على أي عقوبات يعاد فرضها على بلاده، وذلك بعد تصويت على عدم رفع العقوبات عن بشكل دائم.وجاء تحرك الجمعة بعد أن أطلقت وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي، وتنفي إيران وجود أي نية لديها لتطوير سلاح نووي.