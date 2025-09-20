زيلينسكي يتوقع فرض عقوبات أمريكية على روسيا

وأضاف : "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات ".وتابع: "نتوقع الآن اتخاذ عقوبات قوية من جانب أيضا.. أوروبا تقوم بدورها".كما كشف الرئيس الأوكراني أنه سيلتقي مع الرئيس الأمريكي على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، التي تبدأ يوم الثلاثاء.وأوضح أنه ستكون هناك العديد من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس الأمريكي.وقال إنه يخطط لمناقشة الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا من شركائها، بالإضافة إلى مناقشة العقوبات ضد .وسيجتمع حوالي 150 من رؤساء الدول والحكومات في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، لحضور مناقشات الجمعية العامة الدورة الـ 80 للأمم المتحدة.