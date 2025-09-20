دولة عربية تعلن تأثرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا

وأصدرت بيانا رسميا يفيد بتأخيرات في وصول رحلات محدودة إلى من مطارات هيثرو (لندن)، لوتن (أيرلندا)، وبروكسل (بلجيكا)، وبرلين (ألمانيا)، بالإضافة إلى تأخيرات لبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأنها تتابع الموقف لحظة بلحظة عبر المركزية بالتنسيق مع الجهات الدولية.وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بتلك المطارات، مما أثر جزئيا على حركة الإقلاع، ودعا الركاب إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر تطبيقات شركات الطيران.واستهدف الهجوم السيبراني الذي وقع ليلة الجمعة شركة كولينز إيروسبيس وهي تابعة لـRTX (سابقا رايثيون)، المورد الرئيسي لأنظمة التحقق والإقلاع في العديد من المطارات العالمية، مما أدى إلى تعطيل برمجيتها في "مطارات مختارة" أوروبية.وأبلغت المطارات المتضررة، بما في ذلك هيثرو (أكثر من 80 مليون مسافر سنويا)، (حوالي 25 مليون)، (براندنبورغ)، ومطاري دبلن وكورك في ، عن تأخيرات وإلغاءات، حيث اضطرت إلى إلى إجراءات يدوية للتحقق والإقلاع، مما أثر على آلاف الركاب.