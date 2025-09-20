مصر تكشف سبب تواجد جيشها في سيناء

وقالت في بيان لها، إن تواجد الجيش المصري في أو غيرها من أراضي البلاد يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على المصري أو لحمايته في كل شبر من أرض .وأضاف البيان أن تواجد الجيش المصري في سيناء "يستند على الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها المسلحة فيما يخص كلا من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد".وأكدت الهيئة أن "القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الارهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".وأوضحت للاستعلامات أنه "من ضمن هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد وقواتها المسلحة على الالتزام بها قواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها وما يرتبط بها من ملاحق".وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن "حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية توجب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها".