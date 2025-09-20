ترامب يوجه تهديدا لأفغانستان بشأن "باغرام"

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال "إذا لم تُعد إلى من أنشأها، ، فإن أمورا سيئة ستحدث".وأعلن ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باغرام"، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع البريطاني : "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى القاعدة التي وصف موقعها بالقرب من بأنه استراتيجي.وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة "باغرام"، إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة رفض هذا الطلب.وتقع "باغرام" على بعد 11 كيلومترا جنوب شرقي شاريكار في ولاية الأفغانية، وكانت في السابق كبرى القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وأصبحت تحت سيطرة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.