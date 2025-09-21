كشف معلومات مثيرة عن "عملية الموساد" في ايران خلال حرب الـ12 يوما

ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل اعلام إسرائيلية، فإن قام بتشكيل ما يشبه "جيشا مصغرا" مكوّنا من 100 عميل محلي عالي التدريب داخل الأراضي الإيرانية، تمكنوا من تهريب ونصب أنظمة صواريخ ثقيلة وُجهت مباشرة ضد بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية، وتمكنت من تدمير عدد منها.ووصفت وسائل الاعلام العملية بأنها بالغة التعقيد، سواء من حيث حجم تفعيل العملاء حيث لم يُسجل سابقًا تشغيل هذا العدد الكبير في عملية واحدة، أو من حيث المستوى التكنولوجي، حيث مُنح العملاء المحليون (غير الإسرائيليين) تحكما في أنظمة متقدمة ومعقدة للغاية.ورغم ضخامة العملية، لم تُصدر تعليمات باستهداف المرشد الاعلى، كما أن الرئيس الإيراني، ، نجا بالصدفة من ضربة إسرائيلية أثناء اجتماع له مع قيادات بارزة في النظام، حيث تمكّن من الفرار دون إصابة.