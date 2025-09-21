صحة غزة: 75 شهيداً و304 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، أكدت الوزارة أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن".وأوضحت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 65,283 شهيدًا و166,575 إصابة"، مبينة أن "عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم بلغ 12,724 شهيدًا و54,534 إصابة".وضمن فئة "شهداء لقمة العيش"، ذكرت الوزارة أن "ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ خمسة شهداء و24 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء المساعدات إلى 2,523 شهيدا وأكثر من 18,473 إصابة".