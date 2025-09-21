رئيس الأركان الأفغاني لترامب: لن تحصل على شبر واحد من قاعدة باغرام

ورد فطرت في تصريحات صحفية على تهديد الرئيس الأمريكي بأن "أموراً سيئة ستحدث مالم تعود للقوات الأمريكية".وذكر فطرت أن "أي اتفاق يتعلق بقاعدة باغرام الجوية ولو شبر واحد منها مرفوض ولن نتفاوض بشأنه".وأضاف "يجب ألا يكون هناك أي جندي أجنبي على الأراضي الأفغانية بما في ذلك في باغرام".