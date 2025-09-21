رسميا.. اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطين

وجاءت الإعلانات الرسمية من قبل الكندي ورئيس وزراء الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أيضا.كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تعترف رسميا بدولة فلسطين.وقال ستارمر "اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".