"تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني

العمل الفني الذي حمل عنوان "بورتريه الحمراء 1925"، (بورتريه الهمبرا) أقيم في بستان زيتون بضواحي ويمثل أول مشروع لمصور العراة تونيك في منطقة .ويعرف تونيك المولود في عام 1967، بأعماله الضخمة التي تضم حشودا من العراة في أماكن عامة حول العالم.ففي عام 2012، صور نحو 1700 شخص في ، بينما التقط عام 2007 مشهدا أكبر بمشاركة نحو 20 ألف شخص في مكسيكو سيتي.وبحسب "يوروبا برس"، اكتشف المصور بستان المخصص للمشروع خلال رحلة استطلاعية في غرناطة.ووصف المصور مشهد الجبال الجميلة الممتلئة بأشجار الزيتون المصطفة كفرقة موسيقية، قائلا إن ذلك ذكره بالناس.وأوضح تونيك أنه لا يستعين بنماذج محترفة في مشاريعه بل يرى عمله بمثابة "تبادل" مع المشاركين، مضيفا مازحا "أنه لو أراد استئجار هذا العدد الكبير من العارضين لاحتاج ثروة توازي ثروة مؤسس أو رئيس "تسلا".كما أشار إلى أن العارضين المحترفين "يميلون للمبالغة في التمثيل" بينما هو يفضل البساطة.