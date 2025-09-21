بعد تهديد ترامب.. انفجار قرب بوابة قاعدة "باغرام" في أفغانستان

وقالت وكالة Jomhur: "المصادر المحلية في ولاية بروان تفيد بوقوع انفجار عند البوابة الرابعة لقاعدة باغرام الجوية، المعروفة باسم سي ".ووفقا للمصادر، وقع الانفجار عند الشرقي للقاعدة العسكرية، حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من التحركات داخل المنشأة.ووقع الحادث عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي مؤخرا بشأن احتمال عودة أو استيلاء الأمريكيين على قاعدة "باغرام".وصرح بأنه ينتظر من تسليم قاعدة "باغرام" الجوية للولايات المتحدة. وأشار إلى أن تريد استعادتها في أقرب وقت ممكن، بل على الفور. كما هدد الزعيم الأمريكي بعواقب في حال رفض أفغانستان الاستجابة لمطالب .ومن جانبه، دعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأفغانية فيترات، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، واشنطن إلى عدم تكرار "النهج الفاشل السابق"، وإلى إظهار العقلانية والاعتماد على الواقعية في أفعالها، دون التهديد بالأساليب القسرية فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية لدولة أخرى.