أول رد فلسطيني بعد "اعتراف" بريطانيا وكندا وأستراليا

وأشاد عباس، باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها "تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الدولية".وذكر أن "الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله، سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش إلى جانب بأمن وسلام وحسن جوار".وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع ، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".وجدد عباس التأكيد "على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء ".من جهته، قال نائب رئيس دولة فلسطين : "الانتصار الدولي للحق والحقوق والمعاناة والتشرد والقهر، العالم ينتصر لانسانيته وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها. شكرا بريطانيا وكندا وأستراليا على الاعتراف بدولة فلسطين . يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة . ثمرة صبركم وثباتكم وصمودكم وتضحياتكم شعب فلسطين ".