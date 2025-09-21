Alsumaria Tv
أول رد فلسطيني بعد "اعتراف" بريطانيا وكندا وأستراليا

دوليات

2025-09-21 | 10:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول رد فلسطيني بعد &quot;اعتراف&quot; بريطانيا وكندا وأستراليا
238 شوهد

السومرية نيوز – دولي
رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.

وأشاد عباس، باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها "تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية".
وذكر أن "الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله، سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".
وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".
وجدد عباس التأكيد "على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى بريطانيا واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء كير ستارمر".
من جهته، قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ: "الانتصار الدولي للحق والحقوق والمعاناة والتشرد والقهر، العالم ينتصر لانسانيته وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها. شكرا بريطانيا وكندا وأستراليا على الاعتراف بدولة فلسطين . يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة . ثمرة صبركم وثباتكم وصمودكم وتضحياتكم شعب فلسطين العظيم".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
Alsumaria Tv
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم غد
15:06 | 2025-09-21
سوريا تحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب
14:41 | 2025-09-21
ماكرون يضع شرطا لفتح سفارة في فلسطين
14:06 | 2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إجلاء 550 ألفا من سكان غزة
13:30 | 2025-09-21
ترامب يكشف تفاصيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
13:11 | 2025-09-21
"لن تُقام دولة فلسطينية".. نتنياهو يتوعد بالردّ بعد عودته من واشنطن
13:05 | 2025-09-21

